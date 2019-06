Forza Italia: "Non chiudete via Palazzuolo!"

Il consigliere comunale Cellai con Pieraccioni e Caporale (Circoscrizione 1) contro le limitazioni (quattro ore a settimana fino al 12 settembre) decise per consentire una ristrutturazione

"Non chiudete via Palazzuolo!". Questo l'appello lanciato da Jacopo Cellai, consigliere comunale di Forza Italia, assieme a Roberta Pieraccioni e Domenico Caporale, consiglieri del quartiere 1 sempre per Forza Italia. "Per consentire i lavori di ristrutturazione in via Palazzuolo presso una numerazione civica - scrivono in una nota - la neoriconfermata amministrazione Nardella ordina di chiudere al transito dei veicoli il tratto della strada tra l'incrocio con via del Porcellana e via Benedetta tutti i martedì e giovedì dalle 14 alle 16 dal 5 giugno al 12 settembre. Mai vista una cosa del genere. Via Palazzuolo, il famoso modello di riqualificazione Renzi - Nardella mai visto, continua a essere trattato con una superficialità disarmante. Nel tratto di strada interessato ci sono attività commerciali e residenti da tutelare e fatichiamo a credere che non si possa individuare un'altra modalità per garantire il legittimo intervento di un privato senza chiudere la strada per tutto quel tempo a danno degli altri. Chiediamo all'assessore Giorgetti - concludono i tre esponenti di Forza Italia - di riconsiderare urgentemente la questione e chiediamo a Nardella di mettere mano, finalmente, dopo anni di promesse a vuoto, all'intera via Palazzuolo garantendo i finanziamenti per una adeguata riqualificazione del manto stradale e dei marciapiede, dell'illuminazione e dell'arredo urbano".