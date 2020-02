Forza Italia Firenze: raccolta firme per il centro per il rimpatrio

Domani al gazebo di via Masaccio ci saranno Gasparri e Mugnai

Firenze 7 febbraio 2020 – Forza Italia Firenze ha lanciato quest’oggi la raccolta firme per il centro per il rimpatrio. Una proposta concreta per far fronte al problema dell’immigrazione incontrollata e per garantire una maggiore sicurezza.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa stamani al Gran Caffè San Marco. Sono intervenuti Jacopo Cellai, coordinatore cittadino, Claudio de Santi, responsabile dipartimenti, Giulio Sbal, responsabile sicurezza e Q3, Valerio Abbate, responsabile immigrazione, Marco Batocchi, responsabile politiche economiche, Lorenzo Somigli, responsabile Q5.

Domani Forza Italia Firenze raccoglierà le firme a sostegno nei gazebo di via Masaccio, via De Amicis, via Roma e Orsanmichele. Alle ore 13:15 al gazebo di via Masaccio parteciperanno il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e l’On. Stefano Mugnai.