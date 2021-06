Forza Italia: a Firenze la raccolta di firme per la riforma del fisco

Firenze, 27 giugno 2021– Per la ripresa è indispensabile ridurre il cuneo fiscale e ribaltare il rapporto tra cittadino e Stato, oggi penalizzante per il primo. La riforma organica del fisco è una delle proposte di Forza Italia, che nell’azione di governo sta portando proposte concrete per il bene del Paese. A sostegno della proposta, gli Azzurri stanno raccogliendo le firme, sia di persona sia online.

Dopo la mattinata passata a Livorno, grande accoglienza per la giornata fiorentina del Coordinatore Regionale e Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che ha dato il via venerdì al tour di Forza Italia in Toscana che lo vedrà presente in tutte le province e in tutti i comuni, principalmente in quelli che andranno al voto in questo anno.

“Abbiamo visitato la sede del Partito a Firenze, in Viale Corsica 15, della quale siamo molto orgogliosi e che è quasi ultimata, per poi fare tappa a Sesto Fiorentino, Scandicci e infine Reggello, grazie anche all’organizzazione del nostro coordinatore provinciale Paolo Giovannini”, afferma il Senatore.

“E’ stato bellissimo incontrare tutte quelle persone che ci hanno accolto ed è questa la direzione che Forza Italia vuole e deve prendere: creare assemblee dal basso, incontrando e dialogando con imprenditori, lavoratori e cittadini per poi dare voce alle problematiche a livello nazionale. Solo noi sappiamo fare questa cosa, perché Forza Italia ha sempre messo al primo posto i reali problemi del paese, impegnandosi senza sosta nella risoluzione. Noi sappiamo e vogliamo stare sul territorio, tra le persone, senza chiuderci nei palazzi del potere, dove preferisce starci chi pensa che i problemi si risolvano da soli”.

“Noi di Forza Italia siamo abituati a lavorare e abbiamo le idee ben chiare: – ha spiegato l’azzurro riguardo le proposte fatte dal Partito al Presidente Draghi – una comunità che aumenta le tasse non può prosperare, come del resto una nazione che non cala la pressione fiscale sul lavoro: da qui la nostra richiesta di riforma fiscale che prevede tre aliquote e un’esenzione fino a 12 mila euro con un massimo del 33% oltre i 65 mila euro. Ci sembra una cosa ragionevole, perché sappiamo di cosa parliamo e, differenza di altri, siamo dei lavoratori e sappiamo come funzione il mondo dell’economia”, incalza Mallegni in prima linea anche sulla raccolta firme per la riforma fiscale, che si traduce in un “MENO TASSE, PIU’ CRESCITA”.

Molte le domande dei partecipanti agli incontri ieri, soprattutto sulla tanto discussa federazione dei partiti sulla quale – di nuovo – Forza Italia ha le idee molto chiare: “Sì al partito unico, no alla federazione dei partiti”, queste le parole del Senatore Mallegni.

Abbiamo già tentato di creare il partito unico, prima con la Casa della Libertà, poi con Alleanza Nazionale: esperienze non andate a buon fine ma nate dalla mente politica di un grande leader, Silvio Berlusconi, che – se non fosse per i suoi 85 anni – ancora oggi non avrebbe rivali. Siamo quindi ben disposti a fare un ragionamento su un’area politica che si unisce, ma sicuramente non siamo disponibili a regalare e svendere le nostre esperienze e la nostra professionalità”.

“Noi di Forza Italia facciamo il nostro, senza preoccuparci di ciò che fanno gli altri: manteniamo la barra dritta sui nostri obiettivi, dando sempre la priorità alle persone e alle categorie di lavoratori. L’Italia è nella ripartenza e noi siamo qui pronti per sostenerla concretamente e incentivarla al massimo delle nostre possibilità” conclude Mallegni.

Lunedì 28 giugno a Firenze nelle due postazioni di viale De Amicis e via Masaccio, entrambe vicino all’Esselunga, dalle 10:00 alle 12:00 il Coordinamento Fiorentino di Forza Italia raccoglierà le firme a sostegno della petizione.