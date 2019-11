Forum Onu 2024 sull'acqua: Firenze pronta a candidarsi

Il sindaco Nardella: "Siamo in dirittura di arrivo per ufficializzare la nostra candidatura. Ci alleeremo con altre città del centro Italia"

(DIRE) Firenze, 4 nov. - Firenze si candiderà al forum mondiale dell'acqua dell'Onu del 2024. Lo conferma il sindaco Dario Nardella, nel corso delle celebrazioni per il 53esimo anniversario dell'alluvione del 1966. "Siamo ormai in dirittura di arrivo per ufficializzare la candidatura. Ci sono altre città importanti candidate, ma abbiamo ottime carte e ci alleeremo con altre città italiane del centro Italia", annuncia.

Firenze, aggiunge, "è pronta ad ospitare un forum del genere, anche perché abbiamo" fatto "cose positive", come "gli investimenti sull'Arno che oggi è molto più pulito di dieci anni fa, grazie anche a tutto il sistema per le acque sporche" realizzato sulla riva sinistra del fiume. "Penso poi all'uso della risorsa acqua, su cui stiamo lavorando a 360 gradi, dalle scuole agli investimenti".

Forti di questa esperienza, sottolinea, "possiamo candidare Firenze a questo forum dove si decideranno le grandi strategie globali per una risorse con cui sempre di più dobbiamo fare i conti, sia perché ne abbiamo bisogno, sia perché in certi casi rappresenta una minaccia che dobbiamo saper prevenire". (Dig/ Dire)