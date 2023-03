Forteto: polemica sulla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli

La decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia che ha scarcerato Rodolfo Fiesoli, il “profeta” della comunità del Forteto, (che era stato condannato a 14 anni e 10 mesi di reclusione), in quanto “le condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in carcere” riapre ferite profonde nelle vittime degli abusi e nelle loro famiglie.

"La scarcerazione di Rodolfo Fiesoli, il capo della comunità Il Forteto condannato poco più di tre anni fa a 14 anni e 10 mesi di reclusione, dimostra che c'è ancora molto da fare per la ricerca delle responsabilità su questa triste vicenda. Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere di conoscere le motivazioni espresse sulla decisione dal Tribunale di sorveglianza di Venezia" affermano i deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti e Chiara La Porta."Per questi motivi - aggiungono - abbiamo già chiesto la calendarizzazione della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per istituire una nuova Commissione d'inchiesta parlamentare sul caso. Lo Stato - concludono Donzelli, Michelotti e La Porta - non può lasciare sole le vittime, da parte nostra metteremo in campo ogni sforzo".

"Non spetta a noi ergerci a giudici o entrare nel merito della decisione del Tribunale di sorveglianza di Venezia.Ma una cosa è certa. Che saremo sempre dalla parte delle vittime e dei loro familiari. E che per noi, prima della tutela di Caino viene sempre quella di Abele. Riteniamo quindi che la certezza del diritto, la certezza della esecuzione della pena comminata, debbano essere sempre prioritari.E che la sensibilità delle vittime e delle loro famiglie, la loro giusta tutela, debba essere sempre essere il faro da seguire. Sempre" interviene Giampaolo Giannelli, capogruppo centrodestra Dicomano e membro assemblea regionale Anci Toscana.