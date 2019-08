Forte dei Marmi: apre la boutique di uno storico brand fiorentino di calzature femminili

Presenti all'evento anche l'ex velina di Striscia la Notizia Irene Cioni e la giornalista di Sky Sport Erika Calvani

Nei giorni scorsi l'inaugurazione della boutique NR Rapisardi a Forte dei Marmi, storico brand fiorentino di calzature femminili di fascia medio-alta fondata nel 1959. NR Rapisardi è un brand affermato che esporta in tutto il mondo, calzature 100% Made in Italy realizzate da esperti artigiani. E’ un incontro perfetto tra materiali naturali e materiali eco-friendly, un fiore all'occhiello per la realtà italiana.

Presente all'evento anche l'ex velina di Striscia la Notizia Irene Cioni, che non è voluta mancare a questo appuntamento assieme al fidanzato, noto imprenditore milanese. Presente anche la giornalista di Sky Sport Erika Calvani. Brindisi e taglio della torta con Barbara Anzilotti, CEO di NR Rapisardi.