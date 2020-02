Formazione, a Firenze opportunità per aspiranti designer e creativi

Tutte le opportunità di Istituto Modartech il 18 e 19 febbraio

Orientarsi nel mondo delle discipline creative e scoprire il percorso più idoneo a valorizzare il proprio talento: Istituto Modartech, scuola di alta formazione con sede a Pontedera e collaborazioni con i principali distretti manifatturieri della Toscana, incontra i creativi di domani per illustrare la proposta formativa, i laboratori e i servizi. Tre le occasioni in programma nelle prossime settimane: dopo le tappe di Cagliari e Pisa, lo staff di Modartech sarà presente a Parma e Firenze nell’ambito di Unitour, Salone Internazionale di Orientamento Universitario, rispettivamente il 18 e 19 febbraio, mentre il 26 febbraio aprirà le porte della sede negli ex stabilimenti Piaggio per il tradizionale Open Day.

L'anno accademico 2019/2020 vede un incremento del 25% degli iscritti con oltre 250 studenti. Notevole anche lo sviluppo del network di aziende con cui Istituto Modartech collabora, arrivato a oltre 600 aziende con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente (dati 2019). Network con cui vengono sviluppati collaborazioni, progetti, stage e tirocini, oltre a condividere feedback indispensabili ad aggiornare costantemente la didattica con un'analisi dei fabbisogni formativi. Grazie all'ampliamento del network delle aziende e al rafforzamento del servizio di job placement permanente, pur avendo aumentato il numero degli studenti, i risultati occupazionali sono molto positivi: a sei mesi dalla conclusione del percorso di studi, 87% dei diplomati trova un lavoro.

Istituto Modartech sarà presente alla Camera di Commercio di Parma il 18 febbraio (via Giuseppe Verdi 2, Sala ex Borsa Merci, orario 9-13 e 14.30-16) e il 19 febbraio all’Hotel Albani di Firenze (via Fiume 12, orario 9-13 e 14.30-16), per presentare la propria offerta formativa e le professioni maggiormente richieste dal mondo del lavoro nell’area moda, design e comunicazione. I ragazzi avranno la possibilità di fare domande ai tutor e agli orientatori presenti che presenteranno da vicino l’offerta didattica, le promozioni e i servizi dedicati agli studenti. L’ingresso è totalmente gratuito.

Mercoledì 26 febbraio appuntamento a Pontedera (viale Piaggio 7) per Modartech Open Day, aperto a diplomati e studenti delle scuole superiori, laureati e giovani professionisti per conoscere da vicino i corsi professionali e post diploma in partenza dell’area Abbigliamento, Calzatura, Accessori e Comunicazione. Proposte formative rivolte a coloro che cercano corsi per acquisire o migliorare specifiche competenze tecnico-pratiche nelle aree della moda o della comunicazione, per rispondere alle esigenze di chi vuole entrare o fa già parte del mondo del lavoro, con il rilascio di Diploma Accademico di Primo Livello equipollente alla Laurea Breve, Qualifiche legalmente riconosciute a livello europeo (EQF) e Certificazione di Formazione Professionale. Alle ore 14.30 focus su offerta formativa e sbocchi professionali, tour guidato agli spazi dell’Istituto, presentazione dei portfoli e dei progetti degli studenti, colloqui individuali per calibrare il percorso formativo più adeguato ad aspettative e obiettivi personali. La partecipazione è gratuita, previa registrazione online sul form: https://www.modartech.com/open-day.html