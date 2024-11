Fondazione TLS: Francesco Frati nuovo Presidente

Siena, 4 novembre 2024 – Francesco Frati è il nuovo presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, nominato dal Consiglio di indirizzo di Tls nella seduta del 4 novembre. Francesco Frati era stato designato consigliere dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il Consiglio di Indirizzo ha, inoltre, nominato nella seduta di oggi il nono membro del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Andrea Lippo Vanni, medico chirurgo già in forze presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

“Sono molto onorato di guidare una realtà innovativa e stimolante come TLS - commenta Francesco Frati, neo Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences - Il mio impegno sarà massimo per valorizzare tutti i driver di attività della Fondazione, con l’intento di contribuire, in maniera ancora più significativa, a rafforzare il settore delle scienze della vita, che vede in TLS uno degli attori principali. Ringrazio la Fondazione Monte dei Paschi di Siena che mi ha designato consigliere e il Consiglio di indirizzo per la fiducia accordatami. Inizio questa nuova esperienza con entusiasmo e con l’augurio di poter, fin da ora, collaborare proficuamente con tutti i dipendenti e i principali attori pubblici e privati di TLS, sui numerosi progetti e sulle tante sfide che ci attenderanno. Infine, ringrazio l’ingegner Fabrizio Landi, che mi ha preceduto, per il lavoro svolto in questi dieci anni alla guida della Fondazione."

Francesco Frati è Professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Siena dove insegna Evoluzione Biologica, Entomologia Sanitaria e Biologia Animale. Ha ricoperto la carica di Rettore dell'Università di Siena dal 2016 al 2022. Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università di Siena (1988), ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Animale nel 1992. Ha svolto periodi di formazione presso il Cornell Medical College di New York (1990-91) e presso la University of Connecticut (1992).

È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita dell’Università di Siena e del Dottorato Nazionale in Biodiversity dell’Università di Palermo. È co-coordinatore scientifico dello spoke di biodiversità terrestre del National Biodiversity Future Center. È componente del CdA del Tuscany Health Ecosystem e membro dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e dell’Accademia dei Fisiocritici. Si occupa di genetica di popolazioni, di evoluzione e filogenesi molecolare degli insetti, incluse specie di interesse economico; di biologia ed evoluzione dei collemboli antartici; di monitoraggio di insetti vettori di patogeni umani e animali e determinazione della diffusione di genotipi resistenti a insetticidi.

Ha pubblicato oltre 130 articoli su riviste internazionali.

L’ex rettore dell’Università degli Studi di Siena, docente di zoologia, succede a Francesco Landi che si era dimesso qualche settimana fa. Frati, che è anche presidente di Mens Sana basket, era stato nominato membro del consiglio di indirizzo dell’incubatore lo scorso 11 ottobre dalla deputazione amministratrice della Fondazione Monte dei Paschi di Siena in sostituzione dello stesso Landi.

“Faccio i miei complimenti a Francesco Frati per la sua nomina a presidente di Toscana Life Sciences” - così afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Ho avuto modo di apprezzare le qualità professionali di Francesco Frati nel suo precedente incarico di magnifico rettore dell’ateneo senese”.

“L’esperienza professionale, le qualità umane e la stima che gode nel territorio - prosegue Eugenio Giani - fanno di Francesco Frati la personalità adatta a guidare ed indirizzare le scelte strategiche della Fondazione Toscana Life Sciences al fine di rafforzare il polo scientifico tecnologico nel settore delle scienze della vita”.

“La decisione - conclude Giani - del comitato di indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences di indicare Francesco Frati quale nuovo presidente trova il mio apprezzamento”.