Florovivaismo c’è la legge: il ddl delega approvato in Senato

FIRENZE, 27 giugno 2024 – Con l’approvazione al Senato, il disegno di legge delega sul florovivaismo è legge. “Una notizia molto importante per tutto il settore, per l’intero nostro territorio – sottolinea Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro -. Finalmente. Un provvedimento atteso da anni dal settore florovivaistico, rappresenta un punto di partenza per un futuro stabile e strutturato per l’intero comparto”.

Al florovivaismo toscano e italiano “occorreva una legge come questa - aggiunge Orlandini - che va a qualificare il ruolo, caratterizzando i diversi attori della filiera, e in grado di garantire certezza di norme e risorse adeguate, per rinnovare le aziende e renderle pienamente sostenibili, dal punto di vista economico, ambientale e sociale”.

“E’ opportuno ringraziare il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, sempre attento e disponibile verso le dinamiche del nostro territorio. per aver riportato al centro dell’attenzione e dell’azione del governo il mondo del florovivaismo”.