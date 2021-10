Florence Biennale: stamani l’inaugurazione

Firenze, 23 ottobre 2021- Inaugurata stamani alla Fortezza da Basso di Firenze la XIII edizione di Florence Biennale, la mostra internazionale di arte contemporanea e design, che rimarrà aperta fino al prossimo 31 ottobre.

“Ancora una volta, la presenza di 500 artisti provenienti da ogni parte del mondo testimonia l’altissimo livello raggiunto dalla manifestazione”, sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, durante la cerimonia di apertura ufficiale.

“Veniamo da un periodo difficile, duro, condizionato dall’emergenza Covid”, continua il presidente. “Questa risposta eccezionale di partecipazione da parte degli artisti esprime il desiderio forte di ripartire e condividere le proprie realizzazioni con un pubblico che in Toscana è sempre molto attento a tutto ciò che ruota intorno all’arte e al design, i due ambiti principali della Biennale”.

“Infine - conclude Giani – vorrei di nuovo sottolineare il regalo offerto da Firenze in questa parte finale di ottobre agli appassionati di arte contemporanea, con la presenza a Palazzo Strozzi della mostra dedicata a Jeff Koons. Una combinazione davvero eccezionale della quale mi auguro in molti potranno godere”.

“Incredibile! Oliviero Toscani – il fotografo blasonato dai radical chic e conosciuto soprattutto per le sue gaffe ed offese, anziché per le sue opere artistiche – ha ricevuto il premio alla carriera da Florence Biennale, la mostra di arte contemporanea e design patrocinata anche da Comune di Firenze e Regione Toscana.Non basterebbe un libro intero per raccogliere tutte le indecenti cadute di stile collezionate dal fotografo. Toscani è quello che in merito alla tragedia del crollo del Morandi a Genova disse: 'Ma a chi interessa che caschi un ponte?'; è quello che definì la Chiesa un 'club sadomaso all'avanguardia'; è quello che diede ai veneti degli 'ubriaconi atavici'; e infine è quello che, ad inizio anno, disse che Giorgia Meloni veniva votata solo da qualche 'ignorante poco istruito'.Premiarlo per la sua carriera è un'offesa alle vittime del Morandi e a tutti gli italiani.

Ci auguriamo che Regione Toscana e Comune di Firenze si ricredano, e revochino il premio al fotografo. Riteniamo grave regalare una tale risonanza ad un personaggio di tale natura. Le manifestazioni di questo tipo dovrebbero dare più spazio ai giovani talenti e non a pagliacci che, con il loro modo di fare, svalutano un'arte come la fotografia”. Lo dichiarano Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e a Palazzo Vecchio.

Non finiscono qui le polemiche. Nove da Firenze ha raccolto la protesta di uno studente cinese del Polimoda che cercando di acquistare on line un biglietto di ingresso alla fiera, ha scoperto che il sistema di TicketOne, in fase di registrazione, non prevede l'opzione paese "China". Tra i paesi di nascita dell'acquirente sono elencati Hong Kong e Taiwan, ma non la Cina. Il giovane ha scritto una email di vibrata protesta agli organizzatori di Florence Biennale, denunciando una sorta di esclusione razzista, che -a suo dire- dovrebbe essere subito essere corretta.