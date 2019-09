Flaming Lips & Eels la data più rock del Settembre a Prato

Domenica 1 settembre ore 20 in piazza Duomo, Prato due cult band dell’alternative rock americano sullo stesso palco per uno show davvero incredibile

Un momento atteso da tutti gli amanti dei grandi live: ecco la data più rock del cartellone della quinta edizione del Settembre|Prato è Spettacolo, il Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune di Prato e con il contributo di Regione Toscana.

Già nelle scorse edizioni il Festival si è caratterizzato sul territorio nazionale per produzioni originali: l'accoppiata della prima data conferma il desiderio degli organizzatori di proporre una programmazione che presenti date uniche nella grande varietà di offerta di concerti dell'estate. Gli appassionati di alternative rock americano devono assolutamente segnare questa data in calendario: domenica 1° settembre 2019 le due cult band Flaming Lips e Eels saliranno sul palco della rassegna Settembre Prato È Spettacolo in piazza Duomo a Prato.

Due headliner internazionali in un doppio concerto.

I Flaming Lips tornano in Italia per la loro unica data italiana estiva dopo l’appuntamento che li ha visti protagonisti lo scorso novembre sul palco dell’Alcatraz di Milano. I loro show stravolgono i sensi con costumi e scenografie particolari, palloni gonfiabili, marionette, proiezioni video e giochi di luci. La band ha pubblicato lo scorso announ cofanetto, Greatest Hits Vol. I, che ripercorre venticinque anni di carriera. Inoltre ha da poco annunciato l’uscita di un nuovo album, King’s Mouth, prevista per questo aprile in occasione del Record Store Day 2019 e che vede la collaborazione di Mick Jones dei Clash.

Gli Eels hanno appena svelato le date del tour in partenza il prossimo aprile, che attraverserà gli Stati Uniti da est ad ovest, fino ad arrivare in Europa e nel nostro paese a settembre. La band si è formata nel 1995 in California e da allora la formazione ha subito diversi cambiamenti. Mark Oliver Everett aka Mr. E, frontman e anima della band, ha definito la sua “solo musica” e ha aggiunto recentemente che «il mondo è un casino. Il cambiamento inizia dal tuo giardino e sono abbastanza ottimista da credere che questo semplice pensiero possa riuscire a cambiare il mondo.»

In riferimento a The Deconstruction (EWorks - PIAS, 2018), dodicesimo album della band, Mr. E ha affermato: «Spero vi piaccia il nostro ultimo lavoro. Ci sono 15 tracce degli Eels che possono o non possono ispirare del sano rock! Se sai come trovarla, c’è tanta bellezza. A volte non devi nemmeno cercarla, a volte invece devi scavare a fondo.»

I concerti si svolgono anche in caso di pioggia;

i biglietti possono essere acquistati anche direttamente al botteghino di Via Garibaldi 69 (Ex Cinema Excelsior) tutti i giorni degli eventi a partire dalle 18.

Apertura cancelli ore 19.00

INFO

settembreprato.it

tel. 0574603376.