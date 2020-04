Firenze: volontari aiutano gli anziani a gettare i rifiuti

Emergenza Coronavirus, parte "The Ploggers", progetto sostenuto da Comune e Città Metropolitana. Indicazione tecnica: i guanti in plastica (usa e getta) e le mascherine sono da buttare con il residuo non differenziabile

The Ploggers, con il coordinamento della Protezione Civile del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, ha attivato un servizio per agevolare anziani e persone fragili nel conferimento dei rifiuti: i volontari dell’associazione si occuperanno infatti di ritirare l’immondizia a casa e gettarla negli appositi bidoni. Il servizio, svolto secondo le modalità di sicurezza previste, è gestito attraverso richieste on line sul sito The Ploggers o attraverso lo smistamento della Protezione Civile.

“Un servizio in più per agevolare i cittadini in difficoltà nello smaltimento dei rifiuti - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, reso possibile grazie al progetto The Ploggers dell'associazione di promozione sociale ‘Attouno’ e al coordinamento della Protezione Civile di Firenze. I volontari provvederanno a gettare l’immondizia di chi ha bisogno, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza e senza entrare in contatto diretto con le persone richiedenti. Anche in questo periodo, l’invito è a prestare attenzione a fare una corretta raccolta differenziata per un miglior smaltimento dei rifiuti. Per eventuali dubbi, è sempre possibile consultare il vademecum di Alia disponibile sul loro sito. Per rispondere a molte richieste, ricordo poi che mascherine e guanti in plastica usa e getta, invece, vanno conferiti nell’indifferenziato”.

“Lo spirito della protezione civile, e della rete del volontariato, sta nella vicinanza ai cittadini più deboli e bisognosi – ha commentato la vicesindaca Cristina Giachi – questo servizio offre un immediato sostegno alle persone anziane e a quelle più vulnerabili che al momento non possono rischiare di uscire di casa”.

"Questo servizio è un'attenzione ulteriore per gli anziani e le persone fragili - ha detto l'assessore a Welfare Andrea Vannucci -, che sono i più colpiti dall'emergenza per il Covid. The Ploggers è l'ulteriore dimostrazione che per la nostra comunità queste persone sono una delle priorità e cerchiamo di non lasciarle sole e di agevolarle il più possibile in questo momento difficile".

Per accedere al servizio è possibile compilare il form alla pagina https://theploggers.it/event/hai-bisogno-per-gettare-limmondizia/ oppure contattare il numero dedicato 0553282200, lasciando un recapito telefonico e il proprio indirizzo.

Si ricorda che i guanti in plastica usa e getta e le mascherine sono da gettare con il residuo non differenziabile. Per maggiori informazioni aliaserviziambientali.it.