Firenze: ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva

Convocato nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio giovedì 30 luglio alle 14. Tra gli argomenti la variante urbanistica di medio termine e l’istituzione dell’onorificenza “Firenze 2020”

L’ultimo Consiglio comunale, prima della pausa estiva, è convocato per domani, giovedì 30 luglio alle 14, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Non sono previsti question time e domande d’attualità. In apertura di seduta ci sarà una comunicazione del Presidente del Consiglio comunale Luca Milani sul ricordo del Porrajmos, lo sterminio nazifascista di Rom e Sinti. A seguire due delibere: quella dell’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re sulla variante di medio termine a Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico 2.2. Adozione con procedimento semplificato (art. 30 e ss. LR 65/2014) con contestuale adozione Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica. A seguire la delibera del presidente del Consiglio comunale Luca Milani sull’istituzione dell’onorificenza “Firenze 2020”. Infine due mozioni: “Un trasporto locale che sia pubblico per davvero!” e “Vita Notturna fiorentina”.

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi lunedì 7 settembre.

Il programma dei lavori del Consiglio comunale a questo link: https://www.comune.fi.it/system/files/2020-07/2020-07-30-%20ordine_0.pdf

Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta sul canale Youtube a questo link: https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w.