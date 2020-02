Firenze: Tutankamon tra mistero e realtà virtuale

​Dal 15 febbraio al 2 giugno 2020 mostra particolare nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi

Dal 15 febbraio al 2 giugno 2020 la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi ospita la mostra Tutankamon: viaggio verso l’eternità, a cura di Maria Cristina Guidotti, già curatrice del Museo Egizio di Firenze e di Pasquale Barile, presidente della Ancient World Society, col patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze, in collaborazione con MUS.E.

La mostra è organizzata dalla Società italiana Discovery Time, in cooperazione con il Ministero delle Antichità del Cairo e con il supporto del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. La realtà virtuale è stata realizzata da La macchina del tempo di Bologna. Presentata con successo negli Stati Uniti, in Centro America, in America del Sud oltre che in varie capitali europee, l’esposizione, in viaggio per due anni nelle principali città italiane, arriva anche a Firenze con l’obiettivo di avvicinare al fascino della cultura egizia. Un’esperienza totalmente immersiva che, grazie alle fedeli riproduzioni provenienti dal Cairo, i reperti originali messi a disposizione dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze, di cui alcuni inediti, la tecnologia 3D e l’innovativa Realtà Virtuale, rivelerà tutti i segreti della Tomba di Tutankhamon facendone conoscere i tesori incredibili destinati ad accompagnare il giovane faraone nel suo ultimo viaggio.

Tutankhamon: viaggio verso l’eternità

Palazzo Medici Riccardi – Galleria delle Carrozze

15 febbraio – 2 giugno 2020

Orari:

dal lunedì al giovedì, ore 10 - 20;

venerdì e sabato, ore 10 - 23;

domenica 10 - 20.

Ultimo accesso un'ora prima della chiusura.

Costo per la sola mostra:

Adulti 13 €

Bambini e ragazzi (dai 6 ai 18 anni) 10 €

Studenti 10 € (fino a 30 anni)

Over 65 10 €

Disabili 5 € per gli aventi diritto all’accompagnamento secondo la Legge 104/92, l’accompagnatore ha diritto all’ingresso gratuito.

Biglietto per Famiglie

2 adulti + 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini 38€

2 adulti + 3 bambini o 1 adulto + 4 bambini 44€

Costo per la sola realtà virtuale

Adulti 15 €

Bambini e ragazzi (dai 6 ai 18 anni) 12 €

Studenti 12 € (fino a 30 anni)

Over 65 12€

Costo biglietto combinato mostra + realtà virtuale

Adulti 24 €

Bambini e ragazzi (dai 6 ai 18 anni) 20 €

Studenti 20 € (fino a 30 anni)

Over 65 20 €