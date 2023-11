Firenze, steward in servizio nei week end fino a Capodanno

Potenziato il servizio degli steward e dislocati in diverse piazze sensibili della città. Il provvedimento di affidamento del servizio stabilisce che gli steward fino ad oggi attivi nelle piazze storiche della movida siano impiegati fino al 1 gennaio. Da questo week end in poi saranno impegnati nelle zone e nelle strade più sensibili per la sicurezza urbana.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione alla città e alle segnalazioni di cittadini e comitati. Anche grazie al confronto sempre aperto con la cittadinanza abbiamo deciso di prolungare il servizio degli steward, che fino ad ora sono stati impegnati per la movida sostenibile – ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese –. Resteranno in servizio fino a Capodanno. Il loro lavoro è stato molto utile in questi mesi per limitare i disagi alla quiete pubblica e adesso abbiamo deciso il loro impiego in altre piazze fuori dal centro dove la polizia municipale ne ha rilevato la necessità. Il loro lavoro continuerà ad essere nei fine settimana in orario notturno, dalle 22 alle 2 di notte e sarà modulabile in base alle esigenze”.

Da ora in poi saranno in servizio nel fine settimana il venerdì e sabato in alcune settimane anche il giovedì e prevalentemente in orario notturno: 22 – 02.

Le squadre degli steward svolgeranno la loro attività su diversi itinerari cittadini secondo il coordinamento del Corpo Polizia Municipale. Le aree di intervento che, a rotazione, saranno interessate ricomprendono le zone di piazza Dalmazia, piazza dell’Isolotto e piazza Matas, stazione Leopolda e Vittorio Veneto, piazza Dallapiccola e San Jacopino, e ancora da Borgo San Frediano, Pier Vettori, via Pisana, e zone a queste limitrofe.