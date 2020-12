Firenze-Siena, albero sulla carreggiata: disagi e tragedia sfiorata

Maltempo e crollo: mattinata di caos sul tratto fiorentino della superstrada con ripercussioni su altre arterie stradali regionali

Stamattina sulla Superstrada Firenze-Siena tragedia sfiorata nel tratto tra le uscite San Casciano e Impruneta per la caduta di un grosso albero sulla carreggiata a causa del maltempo. Per oltre un'ora ci sono stati notevoli disagi alla circolazione in entrambe le direzioni, con ripercussioni su altre arterie regionali, poi poco prima delle 11 la situazione è stata risolta grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.