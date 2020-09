Firenze: scuola per scuola e zona per zona gli orari dei trasporti pubblici

​Gli studenti delle superiori possono consultare e scaricare il servizio concordato con il gestore, nell'urbano ed extraurbano, per ciascun istituto. Pedibus, il progetto di “scuolabus pedonale”

Vigilia di campanella per gli oltre 42 mila studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze. La Città Metropolitana di Firenze, grazie al confronto condotto in queste settimane con gli enti locali, i dirigenti scolastici e il gestore del servizio Tpl (Ataf, Busitalia), ha concordato orari e tragitti scuola per scuola, modifiche, tragitti e regole di comportamento per il servizio urbano ed extraurbano di trasporto pubblico locale. Gli orari e le indicazioni, scuola per scuola, sono pubblicati, consultabili e scaricabili ai seguenti indirizzi del sito web della Metrocittà.

"Abbiamo organizzato tutte le linee in modo da permettere ai bambini di arrivare a scuola il più possibile vicino all'inizio delle lezioni -spiega l’assessore alle Politiche educative di San Casciano- rispetto per l'ambiente,- Su tutte le corse è previsto personale di accompagnamento al fine di verificare il rispetto delle normative regionali e ministeriali. I genitori sono tenuti al controllo della temperatura a casa prima di uscire, oltre a dotare i propri figli di mascherine. Per la scuola dell'infanzia il trasporto scolastico sarà effettuato dal 5 ottobre, a conclusione del periodo di accoglienza".

C’è ancora tempo per partecipare al progetto “pedibus” organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli insieme alle scuole del territorio. L’idea è quella di offrire una alternativa sana e sicura al servizio di trasporto scolastico “ordinario”, accompagnando a scuola a piedi gli alunni delle scuole del territorio. Con la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico resa necessaria dalle nuove esigenze di sicurezza sanitaria, l’amministrazione comunale intende potenziare il servizio di Pedibus già attivo da alcuni anni nel territorio ripolese grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, famiglie e istituti scolastici.

È il Sindaco a lanciare l’appello: “Genitori e nonni, ma anche giovani e volontari di ogni età: mi rivolgo a tutti i cittadini maggiorenni che vogliono aiutarci a organizzare il servizio di scuolabus pedonale a Bagno a Ripoli, Grassina e Antella. C’è ancora qualche giorno di tempo per dare la propria adesione ad un progetto che fa bene all’ambiente e alla salute di chi vi partecipa, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei bambini e delle loro famiglie. Sono sicuro – conclude – che tanti cittadini ripolesi anche quest’anno vorranno “metterci le gambe” e soprattutto il cuore aderendo al progetto Pedibus”.

Il “millepiedi” di bambini consiste di un adulto in testa a guidare la fila e uno in coda a chiuderla. I bambini dovranno indossare una pettorina di riconoscimento e seguire un itinerario prestabilito, contrassegnato da una segnaletica speciale, a misura di bimbo, in totale sicurezza e definito in collaborazione con la Polizia municipale. Gli adulti al loro fianco avranno il compito di accompagnarli lungo tutto il tragitto fino all’arrivo in classe.