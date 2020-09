Firenze, sbloccati stadio e aeroporto: via libera agli emendamenti in Senato

La soddisfazione di Saccardi e Toccafondi (Italia Viva): "Nostra doppietta. Adesso avanti con i progetti e speriamo molto presto con i lavori, i cantieri, l’occupazione, le assunzioni, lo sviluppo"

"Chi sta al balcone a criticare e chi prova a risolvere problemi reali. Populisti e riformisti non sono la stessa cosa. Si è visto al Senato con gli emendamenti al “decreto semplificazione”. Grazie a Italia Viva per Firenze arriva una doppietta: stadio e aeroporto". Così Stefania Saccardi, Capolista al Collegio Firenze 1 alle elezioni regionali e Gabriele Toccafondi, Deputato Italia Viva.

"Adesso - proseguono i renziani - avanti con i progetti e speriamo molto presto con i lavori, i cantieri, l’occupazione, le assunzioni, lo sviluppo.

Firenze e tutta la Toscana, questi mesi lo hanno confermato, non possono vivere di rendita. Solo il lavoro, e l’occupazione aiutano; le infrastrutture, soprattutto in un momento difficile come questo, sono fondamentali.

Stadio e nuova pista dell’aeroporto erano bloccate da vincoli, ricorsi, regole di secoli fa ma soprattutto da una visione miope. Quella visione che vede Firenze e tutta la regione come una fonte di entrate economiche a prescindere, una rendita di posizione eterna. Questi mesi ci hanno fatto capire che non è così, dobbiamo muoverci, investire, incentivare i privati a farlo, tutelando i territori.

Con la doppietta di IV siamo certi si possa partire dall’unica cosa che può aiutare Firenze e la Toscana: il lavoro, lo sviluppo, l’occupazione", concludono Saccardi e Toccafondi.