Firenze Rocks 2020: sul palco anche i Green Day

La band salirà sul palco l'11 giugno, con i Weezer che apriranno la serata

(DIRE) Firenze, 16 set. - Ci saranno anche i Green Day al "Firenze Rocks" del 2020, giunto alla quarta edizione. La band salirà sul palco l'11 giugno, con i Weezer che apriranno la serata. "Il festival fiorentino, prodotto e organizzato da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, si è ormai consolidato come uno dei principali festival europei, in grado di portare sul palco della Visarno Arena le star della musica mondiale più attese", sottolineano gli organizzatori.

(Dig/ Dire)