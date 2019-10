Firenze, rivoluzione sosta: dal 2020 sarà gratuita per i residenti in tutte le zcs

foto Agenzia Dire

L'assessore Giorgetti dà un termine temporale alla promessa del sindaco Nardella. "Stiamo già predisponendo le delibere. Dove c'è la sosta a rotazione funzionerà come adesso"

(DIRE) Firenze, 30 ott. - Nel 2020 diventerà gratuita per i residenti la sosta a Firenze nelle zcs (zona controllo di sosta). Uno dei punti chiave del programma delle scorse amministrative del sindaco Dario Nardella sta per trovare applicazione. Parola di Stefano Giorgetti, assessore alla Mobilità, che conferma la volontà dell'amministrazione comunale a margine dell'inaugurazione del parcheggio all'ex Meccanotessile. "Era un impegno - ricorda - che avevamo preso in campagna elettorale a partire dal 2020. Stiamo già predisponendo le delibere, in modo che dall'inizio dell'anno in tutte le zcs potranno parcheggiare per esempio gli abitanti del quartiere 1 nel quartiere 2 e del quartiere 2 nel quartiere 3". Ci potrà essere, specifica, "questa gratuità del parcheggio dove abbiamo le zone promiscue. Dove abbiamo la sosta a rotazione funzionerà come adesso".

(Cap/ Dire)