Firenze ricorda commossa Pierluigi Rossi Ferrini

Il rettore Dei: "Trafitto da un raggio di sole... professore universitario di straordinaria caratura" . Il sindaco Nardella: "Ci mancherà molto" . Salvadori (Fondazione CRF): "Umiltà, competenza e sensibilità"

«L'Università di Firenze piange l'illustre Maestro di medicina, l'ematologo di fama internazionale, il magnifico formatore di generazioni di ematologi - questo il messaggio di cordoglio del rettore Luigi Dei per la scomparsa di Pier Luigi Rossi Ferrini -.Porgiamo il nostro ultimo saluto a un professore universitario di straordinaria caratura, ma anche a un uomo che ha dedicato l'intera sua esistenza alla cura di una malattia che nell'immaginario collettivo era vissuta come ineluttabile male e che invece, grazie alla scienza di Pier Luigi, si è gradualmente trasformata in patologia da affrontare con le più avanzate terapie e, in una percentuale vieppiù crescente negli anni, sconfiggere.

Ieri "trafitto da un raggio di sole" il professore ci ha lasciato ed è scesa "la sera", ma non è stato "subito": una lunga vita si era consumata instancabilmente onorando appieno il giuramento di Ippocrate».

Nato a Sarteano (Siena) nel 1930, Pier Luigi Rossi Ferrini nel 1954 ha iniziato la carriera universitaria diventando, nel 1970, primario di ematologia dell’arcispedale di Santa Maria Nuova. È stato ordinario di Ematologia dal 1987 al 2002 e direttore della relativa Scuola di specializzazione.

Presidente della Società italiana di ematologia, si è occupato attivamente del volontariato in campo sanitario. Personalità di fama internazionale, ha portato a Firenze le prime terapie efficaci per la cura delle leucemie, dei linfomi e delle malattie emorragiche. È stato tra i fondatori della Società Italiana di Ematologia Sperimentale e ha creato il Centro Trapianti di midollo osseo alla fine degli anni '80. Per molti anni è stato presidente dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL) Firenze. Lo stesso ruolo ha rivestito nel Comitato scientifico della biobanca Leonardo da Vinci della Fondazione Fiorgen. Socio della Fondazione CR Firenze, è stato membro del Comitato di indirizzo, consigliere di amministrazione e, dal 2013 al 2016, vicepresidente. Nel 2004 ha ricevuto dall’Ateneo il titolo di professore onorario in Malattie del sangue.

La sua attività di ricerca ha spaziato in tutti i diversi campi dell'ematologia clinica con un occhio sempre attento e curioso all'ematologia sperimentale, come testimoniano le personali ricerche, inizialmente focalizzate sui processi della coagulazione del sangue fino alla biologia delle leucemie e dei linfomi. Didatta di eccezionali capacità, ha affascinato generazioni di studenti con lezioni nelle quali mescolava le più recenti acquisizioni con le esperienze personali.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è commosso: "Piangiamo un punto di riferimento per il mondo della medicina e una persona sensibile e competente che ha dato tanto alla nostra Firenze. A noi e alla città - aggiunge il sindaco - mancheranno la sua intelligenza, la sua straordinaria bravura e la passione che ha sempre riservato alla ricerca e al suo lavoro, soprattutto nei confronti dei bambini e dei giovani malati. Alla famiglia giungano le condoglianze mie personali e dell’amministrazione”.

‘’Piangiamo un grande amico e un illustre professore – ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – di grande umanità e sensibilità che, nei suoi anni al servizio della nostra Istituzione, ha dato il suo determinante contribuito ad importanti progetti in ambito sanitario, con grandissima competenza e una straordinaria umiltà’’.