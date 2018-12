Firenze ricorda Irene Focardi, vittima di femminicidio

La vicenda ha segnato la periferia fiorentina

Il Comune di Firenze commemora Irene Focardi, vittima di femminicidio. L'ex modella residente a Le Piagge, quartiere della periferia cittadina, è stata uccisa ed il cadavere della donna è stato occultato in un fosso lungo la strada pedonale e ciclabile che costeggia l'Arno tra le Cascine e Signa.



L'Assessore all'Ambiente Alessia Bettini e l'Assessore alle Pari Opportunità Sara Funaro invitano la cittadinanza alla commemorazione in ricordo di Irene Focardi.



Appuntamento martedì 11 dicembre 2018 alle ore 12.00 nell'area verde lungo Canale Goricina - via Lazio - Le Piagge in prossimità fermata Ataf linea 56 "Lazio Marche".