Firenze rende omaggio all'Elettrice Palatina

Il 18 febbraio 1743 si spense a Firenze l’ultima discendente della casata granducale, Anna Maria Luisa de’ Medici, conosciuta come l’Elettrice Palatina.

Come ormai consuetudine, in occasione di questo anniversario così significativo per Firenze, il Comune di Firenze aprirà gratuitamente le porte dei Musei Civici Fiorentini ai visitatori e FondazioneMUS.E proporrà un ricordo suggestivo di questa grande figura femminile, le cui scelte sono state determinanti per la storia del suo patrimonio e dell’intera città.

In Palazzo Vecchio infatti si terrà un’attività di living history – alle ore 11, 12, 15, 16 e 17 – in cui il pubblico potrà dialogare con l’Elettrice in persona per conoscere e riscoprire il carattere peculiare dell’ultima Gran Principessa Medici e approfondire le ragioni storiche che la portarono a concepire e a realizzare il celebre Patto di Famiglia, un vero e proprio atto giuridico di tutela stipulato con Francesco Stefano di Lorena, grazie al quale si vincolò allo Stato – il Granducato di Toscana – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee: «…Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose […] a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato».

È quindi grazie a lei che l’immenso patrimonio fiorentino è rimasto in città fino a noi e per questo le istituzioni culturali cittadine la celebrano e la ricordano ogni anno.

“Celebrare Anna Maria Luisa de’ Medici significa rendere omaggio a una figura decisiva per la storia e per l’identità stessa di Firenze. Con il Patto di Famiglia, un atto di straordinaria lungimiranza politica e culturale, l’Elettrice Palatina seppe garantire che le collezioni medicee rimanessero patrimonio dello Stato e della città" ha detto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. "Nell’anniversario della sua scomparsa, l’apertura gratuita dei Musei Civici Fiorentini e l’iniziativa di living history a Palazzo Vecchio vogliono essere un’occasione viva di incontro e di conoscenza, per riscoprire le ragioni storiche e il valore attuale di quella decisione che ha consegnato a Firenze un’eredità unica al mondo".

Anna Maria Luisa de’ Medici sarà impersonata da Giaele Monaci; l’introduzione alla sua figura e al contesto storico a cura di Andrea Verga.

Per chi: per giovani e adulti

Quando: mercoledì 18 febbraio alle ore 11, 12, 15, 16 e 17.

Dove: Museo di Palazzo Vecchio, Piazza Signoria 1, Firenze

Durata: 1 ora

Costi: La partecipazione all’incontro è gratuita. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-0541450 info@musefirenze.it

Per l’occasione ingresso gratuito nei seguenti Musei Civici Fiorentini:

Museo di Palazzo Vecchio orario di apertura 9.00-19.00

Torre di Arnolfo orario 9.00/17.00. In caso di pioggia sarà accessibile solo il camminamento di ronda.

Museo Novecento, orario di apertura 11.00-20.00

Santa Maria Novella, orario di apertura 9.00-17.30

Cappella Brancacci, orario di apertura 10.00-17.00

MAD Murate art District, orario di apertura 14.30-19.30

Le biglietterie chiudono un’ora prima del museo.