I dispositivi di sicurezza, di tipo FFP2 e provenienti dalla Cina, sono destinate al personale di Unicoop Firenze.

FIRENZE: RAPIDO SDOGANAMENTO DI 224.600 MASCHERINE Firenze, 30 marzo 2020 – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Firenze, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto “A. Vespucci”, con la collaborazione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, hanno tempestivamente sdoganato 224.600 mascherine di tipo FFP2 provenienti dalla Cina e destinate al personale di Unicoop Firenze. Lo sdoganamento, in attuazione delle misure di contenimento del rischio disposte dal governo, è ulteriore dimostrazione del cessante impegno dell’Agenzia per assicurare la priorità nella messa a disposizione di dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.