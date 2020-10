​Firenze, premio 'Casa di Dante 2020' per la poesia inedita

La cerimonia per i riconoscimenti avverrà sabato 24 ottobre alle ore 17 presso la sede dell'Associazione in via Santa Margherita 1 a Firenze

Il Presidente della Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti Franco Margari presenta la rosa dei finalisti, la vincitrice e gli autori del Premio 'Casa di Dante 2020' che entreranno in antologia: premiazione sabato 24 ottobre 2020, alle ore 17, presso la sede dell'Associazione in via Santa Margherita 1 a Firenze.



Il premio, pur essendo alla prima edizione, ha riscontrato un notevole successo sia per la quantità delle opere presentate, che per la qualità.

"Hanno voluto gratificarci con la loro partecipazione - sottolinea il Presidente della Società delle Belle Arti - Circolo degli Artisti 'Casa di Dante' Franco Margari - autori di ogni età e di ogni regione d'Italia a confermare che l'amore per la poesia ha una diffusione capillare su tutto il territorio e in tutte le fasce di età".

Effettivamente questo era quello che la Casa di Dante si era prefisso come obiettivo e "abbiamo costatato che molte delle opere presentate non sono da considerare nell'ambito della semplice e ingenua poesia amatoriale ma hanno messo in luce caratteristiche di apprezzabile livello".

Per la sezione A è prevista la pubblicazione della raccolta inedita vincitrice, per la sezione B è prevista la pubblicazione di una antologia con le tre poesie inedite dei quindici autori selezionati dalla giuria. La giuria è composta da Franco Manescalchi (Presidente), Giuseppe Baldassarre (segretario), Vincenzo Lauria, Annalisa Macchia e Silvia Ranzi.



I risultati sono i seguenti.



'''Sezione A'''

Simonetta Lazzerini Di Florio, con la raccolta 'In bilico' vince il primo premio dopo discussione della giuria che segnala anche la rosa di finalisti:



Davide Valecchi, La strada del nutrimento (poesie 2016-2019)

Roberto Mosi, La strada, quadri di un'esposizione

Giulio Maffii, l'ippopotamo (composti instabili)



Ed ancora si tiene a rilevare la qualità di altre raccolte, come



Rosalba Troiano, Retro Verso

Davide Piovesan, 30 su 59 o Poesie dispari

Daniele Ambrosini, 23 poesie

Vasco Ferretti, Lettera per il nuovo anno

Maria Grazia Coianiz, Autopsia di un sentimento

Rosa Chiricosta, Sussurri



E infine segnala per l'età giovanissima: Alice Virginia De Polo Saibanti, 'Guardo a stento questo tramonto'





Per la '''sezione B''' i quindici autori selezionati per essere pubblicati nell'antologia sono, in ordine alfabetico



1. Ambrosini Angela

2. Bellucci Franca

3. Coianiz Maria Grazia

4. Curzi James

5. D'Agostino Alessandra

6. Di Gianni Marcello

7. Di Ruocco Vittorio

8. Gigli Daria

9. Lo Bianco Lucia

10. Poli Francesco

11. Seghetta Evaristo

12. Sodi Mario

13. Succi Lucia

14. Tinari Maria Antonietta

15. Toselli Socrate



'''La giuria segnala anche tre giovanissimi partecipanti, dei quali una poesia viene ospitata nell'antologia'''. Sono:



1. Becchi Lorenzo

2. Fraccalvieri Federica

3. Scortecci Sofia