Firenze: nasce il primo circolo 'rossoverde' Sinistra Italiana - UGS

Nasce a Firenze il primo circolo “rossoverde” di Sinistra Italiana e UGS, un nuovo spazio di confronto e discussione dedicato ad ambiente e giustizia sociale. “Sarà la casa di chi si riconosce nell’idea che un altro mondo sia veramente possibile, un mondo, dove giustizia sociale ed ambientalismo debbano necessariamente camminare assieme” spiegano i promotori Vincenzo Pizzolo, consigliere del Q5, Valentina Settimelli, già assessora del Comune di Pisa, e Clelia Li Vigni, coordinatrice toscana dell’organizzazione giovanile di Sinistra Italiana, l’Unione Giovani di Sinistra.

L’appuntamento fondativo è fissato per giovedì 24 novembre alle 20,45 presso la Casa del Popolo “25 Aprile” (via del Bronzino 117) con l’incontro dal titolo “Un altro mondo è ancora possibile – 20 anni dal Firenze Social Forum”; interverranno Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, e la segretaria della Nidil Cgil Firenze Ilaria Lani."Crediamo che occorra un luogo di elaborazione collettiva - aggiungono - dove poter rilanciare l’azione politica e aggregare nuove energie necessarie per dare corpo all’azione politica dell’Alleanza Verdi e Sinistra che in città, alle elezioni politiche del 25 settembre, ha raccolto il 7,8% dei consensi, riscuotendo grande interesse tra le giovani generazioni e coinvolgendo tantissime ragazze e tantissimi ragazzi a cui vogliamo offrire uno spazio dove coltivare e praticare un'azione politica che abbia giustizia sociale e ambiente come parole d'ordine.”