Firenze: Luisanna Messeri "rivisita" l'Artusi

Giovedì 16 luglio (ore 18,30) da Libraccio in via Cerretani

Il 16 luglio Luisanna Messeri e Angela Simonelli rivisiteranno con ironia uno dei testi immortali della cucina italiana attraverso Le stories di Artusi (Giunti), mentre il 23 luglio vedrà protagonista Sacha Naspini con il feroce I cariolanti (Edizioni E/O), sospeso tra romanzo di formazione e noir. Chiuderà la rassegna il 30 luglio Luca Ricci con Gli estivi (La nave di Teseo), secondo, visionario capitolo della quadrilogia delle stagioni.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si svolgeranno all’aperto, nell’area pedonale di Via de’ Cerretani a Firenze, di fronte alla Libreria Libraccio, sempre alle 18.30.

“Non solo il festival ci sarà, ma La città dei lettori si amplia, triplicando i suoi luoghi e arricchendo la sua proposta, partendo a giugno da Firenze con una serie di eventi cittadini, passando per Arezzo, fino a chiudersi a Calenzano a settembre – dice il direttore Gabriele Ametrano–. La cultura è incontro, dibattito, approfondimento e crescita. Ed è la nostra proposta per la ripartenza. Sarebbe stato più semplice organizzare qualche streaming o rimandare il nostro festival al 2021, ma siamo convinti che quello dell’operatore culturale sia oggi anche un ruolo sociale. Per questo, nonostante tagli di budget pesantissimi e con sforzi enormi, abbiamo la responsabilità di esserci e dare un segnale di rinascita, in questo momento difficile per tutto il comparto culturale ed editoriale. Lo dobbiamo ai lettori, agli autori e alle realtà che ci sostengono. Lo dobbiamo alla comunità, per la quale siamo felici di rappresentare un appuntamento prezioso”.

"Abbiamo sempre creduto che la cultura e i libri avessero un ruolo fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria – dichiara Roberta Perugini, responsabile eventi della Libreria Libraccio di Firenze – . Libraccio non si è mai fermata nel proporre eventi in streaming e consigli di lettura. Siamo quindi molto felici di collaborare con La città dei lettori per proporre nuovamente degli incontri dal vivo. La rassegna letteraria Aspettando La città dei lettori è simbolo di rinascita culturale per la città di Firenze e per tutti coloro che amano la lettura".

Calendario degli appuntamenti di Aspettando La città dei lettori