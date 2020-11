Firenze, le scuole si presentano sabato 28 novembre on line: come iscriversi

L'inaugurazione delle giornate di orientamento per la scelta delle superiori sarà visibile su You tube. Iniziativa del Comune in collaborazione con il Q2

Le scuole si presentano e quest’anno lo fanno on line a causa della pandemia e delle restrizioni imposte per arrestare il contagio da Covid-19: l’appuntamento per gli studenti e le loro famiglie ‘coinvolti’ nella scelta della scuola secondaria di secondo grado è per sabato, 28 novembre, alle 10 (fino alle 12) con l’inaugurazione delle giornate di incontro e informazione, realizzate dall’assessorato all’Educazione in collaborazione con il Quartiere 2.

L’inaugurazione virtuale sarà visibile sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/ UCUOtouzjbRV97coWrslZB6Q. Interverranno l’assessore a Educazione e Welfare Sara Funaro, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, il dirigente Ufficio V AT Firenze Ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo e la dirigente del Servizio Attività educative e formative del Comune Simona Boboli. Nel corso della diretta web un rappresentante del Centro Studi Pluriversum srl, società specializzata nell’orientamento, parlerà del tema ‘Scegliere consapevolmente: una responsabilità condivisa’.

“Quest’anno a causa del Covid non sarà possibile svolgere l’iniziativa in presenza - ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro - così abbiamo deciso di sfruttare la modalità web perché non vogliamo privare studenti e famiglie di un momento così importante nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Le giornate di incontro e informazione per orientarsi nelle scelte di studio sono un’occasione preziosa per ragazzi e genitori perché permettono loro di conoscere da vicino tutte le scuole presenti sul territorio. Mi auguro che questa iniziativa possa essere utile per molti studenti per compiere al meglio la scelta, spesso difficile, della scuola secondaria di secondo grado. Per scegliere bene è importante capire qual è la scuola più adatta alle proprie capacità e credo che queste giornate possano essere davvero d’aiuto”.

“Una grande iniziative realizzata in collaborazione col Quartiere 2 - ha spiegato il presidente Michele Pierguidi - che permette a tanti ragazzi di Firenze, dell’ultimo anno delle medie, di fare la miglior scelta per la loro formazione. Le scuole sono di grande qualità, con diversi tipi di indirizzo, con ottime capacità di accoglienza e di realizzazione di progetti innovativi che crescono di anno in anno e suscitano l’interesse degli studenti”.

Le sessioni dell’offerta formativa per ogni istituto saranno attive dal 28 novembre al 12 dicembre prossimi, in ‘aule virtuali’ sulla piattaforma GoToWebinar, accessibili da pc o da cellulare.

Per iscriversi all’evento di lancio e alle singole sessioni di presentazione dell’offerta formativa gli interessati devono consultare la pagina www.lescuolesipresentano.it, dove sarà possibile anche iscriversi agli incontri di orientamento rivolti alle famiglie (previsti all’interno del progetto di orientamento per le scuole di primo grado), visionare video informativi sulle tematiche dell’orientamento e iscriversi agli incontri con gli orientatori, consultando il relativo calendario.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo scuolaq2@comune.fi.it

Sul Portale educazione (https://educazione.comune.fi.it/pagina/6-16- anni/orientamento-superiori) sarà inoltre disponibile una galleria di presentazione delle scuole della Provincia di Firenze, le schede dell’offerta formativa, i video realizzati dagli istituti partecipanti e informazioni sull’iniziativa ‘Le scuole si presentano.