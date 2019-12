Firenze: la Festa del Dono oggi pomeriggio in Palazzo Vecchio

Dalle 17,15 in Sala d'Arme una serata per raccontare dieci storie di altruismo e umanità

Il tempo è ormai una risorsa preziosa e limitata: chi sceglie di donare un po’ di sé e della propria giornata agli altri merita di veder riconosciuto il proprio impegno. Per questo, il Comune di Firenze organizza per il 2 dicembre a Palazzo Vecchio la ‘Festa del dono’: una serata per raccontate dieci storie di donne, uomini, associazioni, privati cittadini che donano il proprio tempo alla città con altruismo e umanità.

All’evento, moderato dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini, saranno presenti la vicesindaca Cristina Giachi e l’assessore alla Partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini. L’appuntamento è alle 17.15 in sala d’Arme.