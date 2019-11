Firenze: in via Tornabuoni c'è già aria di Natale

Mancano 47 giorni all'inizio delle feste ma nella strada più elegante si iniziano a vedere gli addobbi. Quest'anno Natale cadrà di mercoledì e l'ultimo dell'anno sarà di martedì: molti stanno già pensando a come fare il "ponte"

FOTOGRAFIE. In via Tornabuoni si respira già aria di feste. Gli addobbi infatti sono stati in parte già messi anche se mancano le rifiniture.

Si tratta di grandi sfere color argento chiaro e giallo-oro di ottimo effetto cromatico complessivo.

Oggi 8 novembre mancano ancora 47 giorni al Natale ma nella strada da molto ritenuta più elegante di Firenze si sono portati avanti.

Quest'anno Natale cadrà di mercoledì e l'ultimo dell'anno di martedì per cui è prevedibile per tanti un lungo ponte.