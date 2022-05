Firenze: il sindaco Nardella apre The State of the Union

E’ il ricordo di David Sassoli, politico ed ex presidente del Parlamento europeo, ad aprire la seconda giornata dell’evento The State of the Union che si svolge oggi a Palazzo Vecchio.

“Voglio ricordare David Sassoli - ha dichiarato il sindaco Dario Nardella nel suo discorso di apertura -, un grande fiorentino sempre vicino alla sua città che tanto ha dato al giornalismo, alla politica e alle istituzioni europee”.

Il sindaco ha anche ricordato che nel pomeriggio una delegazione di sindaci ucraini, tra i quali quello di Bucha, città teatro di un tragico massacro, saranno a Firenze. “Esprimo anche da questo palco - ha detto - la solidarietà e il totale supporto della città di Firenze all’Ucraina”.

“Questa assemblea - ha continuato - coincide con la conclusione della Conferenza sul futuro dell’Europa, un grande esperimento di democrazia partecipata. E’ un momento di crisi energetica con il rischio di stagflazione: le comunità locali possono contribuire a dare una mano e soprattutto sui temi della transizione energetica e della sostenibilità. Non sprechiamo le risorse del Next generation Eu, non siamo troppo timidi nella ripartenza e verso le sfide che ci troviamo davanti. L’Italia può essere un esempio e un test positivo”.