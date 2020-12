In un terreno vicino al carcere di Sollicciano sono state fatte alcune macabre scoperte. Indagini dei carabinieri

In questi giorni in un campo non lontano dal carcere fiorentino di Sollicciano e dalla superstrada Firenze- Pisa - Livorno sono state trovate alcune valigie, tre per l'esattezza, contenenti resti umani in decomposizione, appartenenti probabilmente a due persone, un uomo e una donna.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.