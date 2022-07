Firenze: il concerto all’alba di Dado Moroni

Dai “Genesis Revisited” di Steve Hackett al concerto all’alba di Dado Moroni, dallo storytelling musicale di Federico Sacchi al live di Riccardo Mori, ai documentari musicali di 33 Giri Italian Masters. Ben sei appuntamenti in 48 ore per la chiusura del Musart Festival di Firenze.

“Wonderful visions” e “Africa is a state of mind” sono gli spettacoli che il musicteller Federico Sacchi propone, rispettivamente, domenica 24 e lunedì 25 luglio (ore 21,30) al Chiostro di Levante dell’Università di Firenze (via degli Alfani, 37 – Firenze): “Wonderful Visions” ripercorre l’adolescenza, l’ascesa e l’impegno civile di Stevie Wonder; “Africa is a state of mind” traccia la genesi di tre dischi di Talking Heads, Jorge Ben e The Congos legati a doppio a filo alla cultura africana.Per Musart fuori città, domenica 24 luglio (ore 21) Riccardo Mori sarà in concerto al Teatro Romano di Fiesole.

Chitarrista di lungo corso, già al fianco di Vasco Rossi, Riccardo Mori presenta un’originale rivisitazione di classici della musica italiana e non solo.Sempre domenica 24 luglio, al Cinema La Compagnia (dalle 20,15) quattro documentari della serie “33 Giri Italian Masters” di Sky Arte dedicati ai migliori album della musica italiana: “La voce del padrone” e “L'imboscata” di Franco Battiato, “Il sole nella pioggia” di Alice e “Salvadanaio” del Banco del Mutuo Soccorso. Introduce Benedetto Ferrara, giornalista, autore e dj.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito https://bit.ly/33GIMasters.A tutti i fan dei Genesis: imperdibile l’appuntamento con Steve Hackett, lunedì 25 luglio sul palco principale di piazza Santissima Annunziata (ore 21,15). Il leggendario chitarrista approda nell’ambito di “Seconds out + more”, tour che vede in primo piano “Seconds Out”, tra i maggiori successi discografici dei Genesis.Lo spettacolo include brani da ognuno dei sei album in studio di Hackett durante il periodo dei Genesis e segna il suo ultimo lavoro con la band, che lasciò subito dopo per intraprendere la sua carriera da solista.

Oltre a “Seconds Out”, Steve esegue anche parte del repertorio da solista. Al suo fianco musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria Craig Blundell (Steven Wilson); al sax Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).I biglietti per il concerto (posti numerati da 30 a 60 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info tel.

055.667566), su www.ticketone.it e nei punti vendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Prevista anche la formula Gold Package comprendente biglietto di primo settore, catering con buffet, visita guidata ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.Musart si chiude con il concerto all’alba di Dado Moroni, martedì 26 luglio alle ore 4,45 nel magnifico Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti (piazza SS Annunziata).

Pianista e compositore jazz di fama mondiale, Moroni presenta un live in cui ripercorre i diversi linguaggi del jazz, in costante interazione con il pubblico: un racconto in musica di aneddoti ascoltati direttamente dalla voce di musicisti quali Dizzy Gillespie, Henry Edison, Buddy Tate…Martedì 26 luglio è anche l’ultimo giorno per visitare la mostra fotografica “Because the night” dedicata ai grandi concerti degli ultimi anni a Firenze. Tutti gli scatti sono a firma di Marco Borrelli.

La mostra è in programma all'Ex Tipografia dell'Istituto Geografico Militare di Firenze (via Cesare Battisti 12, adiacente a piazza Santissima Annunziata). Ingresso gratuito, orario 10/19. Per gli spettatori degli spettacoli serali, la mostra è aperta dalle 20 alle 21 con ingresso libero e riservato.

Sponsor: Publiacqua, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Ruffino e Prinz. In collaborazione con Università degli Studi di Firenze.Programma, informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sulla pagina Facebook del festival @MusArtFestival.VISITE A LUOGHI D’ARTE - Prima del concerto di Steve Hackett – dalle ore 20 alle 21,15 - si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti a piazza della Santissima Annunziata.

Tra questi la Chiesa di S. Francesco Poverino, il Giardino del Museo Archeologico, il Museo dell’Istituto Geografico Militare, la Basilica di SS. Annunziata, la Mensa della Caritas Diocesana di S. Francesco ed i Cortili Monumentali dell’Istituto degli Innocenti.MOSTRA BECAUSE THE NIGHT - Springsteen, Madonna e Cremonini allo stadio Franchi. Jovanotti, Vasco, Morricone e gli Spandau Ballet al Mandela Forum…I grandi concerti fiorentini degli ultimi 12 anni rivivono nell’edizione 2022 della mostra fotografica “Because the night”.

Tutti gli scatti sono a firma di Marco Borrelli. La mostra è in programma fino al 26 luglio all’Ex Tipografia dell’Istituto Geografico Militare di Firenze (via Cesare Battisti 12, adiacente a piazza Santissima Annunziata). Si può visitare la mostra tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19, ingresso libero. Per gli spettatori degli spettacoli serali di Musart Festival, la mostra è aperta dalle 20 alle 21 con ingresso libero e riservato.Musart è il festival che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze, in programma dal 13 al 26 luglio 2022.

Sul palco principale di piazza della Santissima Annunziata saranno di scena Roberto Bolle, LP, Riccardo Cocciante, Achille Lauro, Vinicio Capossela, Goran Bregovic, Rock The Opera, Steve Hackett e Dado Moroni.

Biglietti concerto Steve Hackett - posti numerati1° settore 60 euro2° settore 50 euro3° settore 39,10 euro4° settore 30 euroGold Package: 120 euro

055.667566 – www.musartfestival.itFacebook: @MusArtFestival