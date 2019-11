Firenze: Galleria dell'Accademia gratis dal 5 al 10 novembre 2019

Nell'ambito delle iniziative speciali del Mibact. Schmidt: "Ottima occasione per vedere e rivedere a volontà il David e non solo"

Oggi 3 novembre l'ingresso a Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli ed anche alla Galleria dell'Accademia è gratis, nell'ambito delle aperture gratuite della prima domenica di ogni mese stabilite dal Mibact.

Per tutta la settimana dal 5 al 10 novembre, l'ingresso alla Galleria dell'Accademia sarà gratis, sempre nell'ambito delle iniziative speciali del Mibact. "E' una ottima occasione per chi ama il David di Michelangelo, di poterlo vedere e rivedere a volontà, per più giorni di fila - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - ma non solo: questa settimana di accesso libero all'Accademia può essere anche il momento giusto per scoprire gli altri tesori di questo museo eccezionale: la straordinaria collezione di pittura religiosa fiorentina dal '300 al '500, che include, in particolare una delle più importanti raccolte di arte medievale al mondo, ed anche i preziosissimi strumenti musicali storici del conservatorio Cherubini".

Ingresso gratis all'Accademia anche venerdì 22 novembre, domenica 1 dicembre e domenica 8 dicembre.

Intanto, è tornata la cosiddetta "bassa stagione" e fino al 28 febbraio sarà possibile entrare agli Uffizi, a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli ad un prezzo scontato.