'Firenze for families', distribuite le prime mille mappe

La consegna oggi all'Infopoint di piazza Stazione. Kit facilmente consultabile per un turismo sempre più a misura delle famiglie.

Un turismo sempre più a misura di famiglie. È disponibile da oggi negli Infopoint turistici il kit ‘Firenze for families’ con guida e mappa per andare alla scoperta dell’offerta presente sul territorio. Le prime 1000 mappe e guide sono state consegnate oggi all’Infopoint di piazza Stazione dall’assessore al Turismo. Un progetto realizzato come assessorato al Turismo insieme a Mus.e e Museo degli Innocenti per mappare e mettere a disposizione di cittadini e turisti una guida completa formato famiglia. Secondo l’assessore si tratta di un kit facilmente consultabile per trasmettere alle famiglie il quadro dell’offerta culturale esistente in città e nel territorio circostante e promuoverne sempre più lo sviluppo.

I kit, realizzati in italiano e inglese, saranno disponibili dai prossimi giorni in tutti gli Infopoint e presso i musei di Palazzo Vecchi e degli Innocenti. Ogni anno vengono accolti negli Infopoint turistici di Firenze circa un milione di turisti.