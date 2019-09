Firenze: finalmente piazza Indipendenza sarà più bella e più sicura

Iniziati i lavori di riqualificazione di un'area cruciale del centro: primo lotto da 700mila euro. L'assessore Del Re: "Investimento necessario per mantenere la sua bellezza e la sua fruibilità in maggiore sicurezza”. Stamani code per un intervento dei pompieri su un principio di incendio

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Indipendenza. Una riqualificazione ambientale e funzionale che darà nuova vita a questo importante pezzo di centro storico. Un progetto complessivo di riqualificazione, che parte con un primo lotto di lavori da 700mila euro.

“Iniziano i lavori per l’atteso avvio del progetto di riqualificazione di piazza Indipendenza – ha annunciato l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re - Una piazza importante per il centro storico e i suoi residenti, un cuore verde per il quartiere di San Lorenzo che necessitava di questo investimento per mantenere la sua bellezza e la sua fruibilità in maggiore sicurezza”.

I lavori interesseranno in tempi diversi le due porzioni nord e sud della piazza e saranno organizzati in modo da permettere comunque la fruizione da parte dei cittadini di alcune porzioni dell’area. Il nuovo disegno consentirà di avere una percezione unitaria dello spazio, unificando virtualmente i due quadranti separati dalla viabilità attraverso una pavimentazione omogenea. La riqualificazione dei marciapiedi in pietra lungo il perimetro esterno sarà oggetto di una successiva fase di lavori.

Piazza Indipendenza negli ultimi anni è stata spesso preda di degrado e i cittadini non hanno mancato di fare sentire la loro voce.

https://www.nove.firenze.it/degrado-a-firenze-in-piazza-indipendenza-cittadini-si-ribellano.htm

Intanto stamani, come segnala su Twitter l'assessore Stefano Giorgetti, per un intervento di emergenza dei Vigili del Fuoco in piazza Indipendenza chiusa via Nazionale. Si sono formate code e per consentire un migliore scorrimento del traffico pattuglie della Poliza Municipale hanno disposto la chiusura di via Santa Caterina d'Alessandria da viale Lavagnini. I pompieri sono inervenuti in un appartamento a seguito di un principio di incendio