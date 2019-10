Firenze Fiera-Pitti Immagine verso un'alleanza sempre più stretta

Il cda di Firenze Fiera ha indicato l'offerta di Pitti Immagine come quella da approfondire. L'assemblea del soci del 29 novembre deciderà la strada da intraprendere

Il consiglio d’amministrazione di Firenze Fiera, che si è riunito oggi, ha preso atto delle manifestazioni d’interesse arrivate per l’integrazione delle attività con altre società del settore. Dopo un'attenta analisi, ha indicato l'offerta di Pitti Immagine come quella da approfondire.

Per questo motivo, la manifestazione d’interesse sarà portata all’attenzione dell’assemblea dei soci, convocata per il 29 novembre, alla quale spetterà decidere quale percorso intraprendere per competere meglio nei settori di riferimento della società.