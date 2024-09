Firenze: evitato il contatto tra antagonisti e Casapound

Fotografie di Jacopo Bianchi

Il corteo è passato da Lungarno del Pignone, e non come previsto da via dei Vanni. Nel pomeriggio di oggi era in programma un evento di antagonisti con corteo su percorso autorizzato dalla Questura. Stamani però il Direttivo di CasaPound Firenze aveva lanciato l'allarme: Se dal raduno in piazza Vittorio Veneto il corteo si fosse snodato anche in via dei Vanni-via del Sansovino, avrebbe transitato davanti all'entrata della sede fiorentina dell'associazione della tartaruga frecciata.

Evidentemente in Questura devono aver valutato inopportuno il possibile contatto, convincendo gli organizzatori a modificare il percorso nel quartiere dell’Isolotto. Meglio non correre rischi.