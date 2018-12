Firenze e Toscana protagonisti del Festival N.I.C.E. Usa 2018

Nice, da anni impegnato a far conoscere e apprezzare il cinema italiano all’estero, si rinnova e presenta una selezione in concorso multiforme, che non offre solo entertainment, ma contribuisce a far conoscere la complicata architettura dell’odierna società italiana.

N.I.C.E. è un festival di qualità che ben rappresenta l’Italia all’estero, una formula originale che non svolge solo la funzione di promozione, ma invita anche allo studio, alla riflessione e alla ricerca sul cinema italiano. In ventotto anni di attività il N.I.C.E. festival ha contribuito a far conoscere al pubblico internazionale i giovani registi italiani. Autori come Martone, Winspeare, Pontecorvo, Golino, Sorrentino, Garrone e tanti altri ancora, hanno trovato, all’inizio della propria carriera, in N.I.C.E. un attento interlocutore, che ne ha saputo valorizzare il lavoro presso il pubblico internazionale. Oggi più che mai, in una stagione di sviluppo e rinnovamento del cinema italiano, la mission del festival N.I.C.E. si conferma strategica: ha, infatti, la sensibilità catalizzare le energie di numerosi soggetti interessati a diffondere nel mondo la conoscenza del cinema italiano, valorizzandone l’assoluta eccellenza a livello mondiale.

L’edizione 2018 Usa rafforzerà la passione del pubblico americano per i film italiani e farà sì che i film Made in Italy potranno trovare sempre più spazio nel mercato internazionale.

A San Francisco il festival si svolgerà al Vogue Theater, in collaborazione con L’Istituto Italiano di Cultura e Consolato Italiano, a Santa Clara University – San Francisco , e in varie località della Baia di San Francisco .Quest’anno per la prima volta in contemporanea con Philadelphia si presenta la selezione all’International House, in collaborazione con la Penn University – Cinema Studies –Pennsylvania

A New York, N.I.C.E. continua a sperimentare nuove sale nei diversi distretti e quartieri della città. Una peculiarità che il festival ha sviluppato e mantenuto nei suoi ventotto anni di storia, svolgendosi

nelle varie edizioni presso il Quad Cinema, Tribeca Cinemas, SVA, Papp Public Theater, MoMa,Lincoln Center, IF Center, BAM Rose Cinemas, AMC Theatres e molti altri, raggiungendo sempre un pubblico diverso ed eterogeneo.

N.I.C.E., dal prossimo anno, avrà luogo nei quartieri e distretti di New York: Queens, Brooklyn,Bronx, e Staten Island e a Manhattan (Soho, Little Italy ,Greenwich Village, Midtown, Harlem).Il festival quest’anno si terrà in collaborazione con la Casa Italiana Zerilli-Marimò – New York University.

Le opere che compongono la selezione di N.I.C.E. quest’anno sono:

Film in concorso: Manuel (Manuel) di Dario Albertini , Easy (Easy) di Andrea Magnani, La terra

dell’Abbastanza (Boys Cry) di Damiano e Fabio D’Innocenzo , Hotel Gagarin (Hotel Gagarin) di

Simone Spada, Finche c’è un prosecco c’è speranza (The last Prosecco) di Antonio Padovan In

collaborazione con Sudestival – Monopoli e L’Assoluto presente (Here and Now) di Fabio

Martina- Monopoli

Eventi speciali: Focus sui film e documentari prodotti e girati in Toscana:

Gli Ultimi Butteri (The last Italian Cowboys) docufilm di Walter Bencini, Quanto Basta (As Needed) di Francesco Falaschi,Tutto il Mondo Piano Piano (The Whole World, One Step at a Time) un corto di Gianmarco D’Agostino.

In collaborazione con Fondazione Museo Zeffirelli Firenze - Un te con Mussolini (Tea with Mussolini) di Franco Zeffirelli

In collaborazione con il Festival dei Popoli – sezione documentari: La Convocazione (The Call) di

Enrico Maisto - Aperti al Pubblico (Open to the Public) di Silvia Bellotti.Ospiti del N.I.C.E. saranno Francesco Falaschi, Andrea Magnani e Gianmarco D’Agostino.

A conclusione del tour internazionale di promozione del cinema italiano emergente negli Stati Uniti, il 14 dicembre 2018, al Cinema della Compagnia, avrà luogo la premiazione e proiezione del film vincitore del Premio Città di Firenze e il Premio Città di Firenze Angela Caputi, alla presenza delle autorità cittadine e del regista e cast dei film premiati nella presente edizione.

Accanto al premio del pubblico americano per il quinto anno consecutivo N.I.C.E., in collaborazione con il Comune di Firenze e AGIS, Regione Toscana, offre il Premio Città di Firenze per il miglior film della Giuria degli Studenti delle scuole toscane - assegnato dalle scuole secondarie di secondo grado del territorio toscano e anche aderenti al progetto “Le Chiavi della Città”.