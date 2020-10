Firenze e Bagno a Ripoli si illuminano di rosa

Tante iniziative, in collaborazione con le istituzioni, per la lotta contro il tumore al seno da lunedì 19 ottobre

Per una settimana, da lunedì 19 ottobre, alcuni monumenti della città di Firenze si illumineranno di rosa per promuovere una cultura diffusa dell’importanza della diagnosi precoce dei tumori al seno. A questi si aggiunge il Palazzo Comunale di Bagno a Ripoli che resterà acceso per tutto il mese.

E’ una delle tante iniziative promosse da Firenze in Rosa Onlus, in collaborazione con il Comune di Firenze e con la partecipazione concreta di altre Istituzioni cittadine, nell’ambito di Pink October, mese internazionale dedicato al tema della prevenzione. Ed è con questo obiettivo che sei Porte storiche fiorentine, l’Istituto degli Innocenti, il Teatro Puccini e l’Arno ogni sera si tingeranno di rosa per coinvolgere, informare, sensibilizzare il maggior numero di persone all’auto-diagnosi e all’assunzione di un corretto e sano stile di vita. Per l’occasione anche 2000 negozi, aderenti all’iniziativa, esporranno il Fiocco Rosa ed i materiali del Pink October appositamente elaborati dalla Onlus. Le persone attraverso la tecnica dell’origami potranno trasformare il volantino distribuito da FIRENZE IN ROSA Onlus in un fiocco rosa da indossare, fotografare e condividere sui canali social taggando @firenzeinrosa o utilizzando l’hashtag #FirenzeInRosa: BE PINK! CONL’ORIGAMI

Tra le altre iniziative messe in campo il Punto Rosa, dal 19 al 23 Ottobre presso il The Student Hotel, dove la Onlus offre su prenotazione controlli ecografici al seno GRATUITI per donne fino ai 45 anni e oltre i 75 anni di età.

Firenze in Rosa Onlus è un’associazione senza fini di lucro che si pone come obiettivo primario quello di promuovere, rafforzare e diffondere la prevenzione, l’auto-diagnosi e la cura del tumore. Tutte le iniziative mirano a sensibilizzare la cittadinanza cercando di creare sinergie e occasioni per fare prevenzione che consentano di raggiungere il più ampio numero di persone e soggetti del territorio: aziende, istituzioni, associazioni ed i cittadini, in modo da coinvolgerli attraverso le proprie attività. L'attività dell'associazione mira a sostenere la prevenzione secondaria con la realizzazione di screening ecografici gratuiti e l'acquisto di macchinari diagnostici che possano aiutare a migliorare sempre di più le prestazioni e quindi le diagnosi dei tumori.

"Il cuore della città si colora di rosa grazie ad una partecipazione concreta di Istituzioni ed Enti per sfidare insieme il tumore al seno e ricordare a donne e uomini quanto sia importante sottoporsi a controlli periodici nella lotta contro il tumore al seno" , afferma il presidente Lucia De Ranieri "Il drastico calo degli screening e delle diagnosi di tumori nei primi mesi del 2020, dovuto anche alla situazione di emergenza Covid, non significa purtroppo meno tumori, bensì un aumento di persone inconsapevoli di essere malate. E' importante oggi ancora di più sottolineare l'importanza di fare prevenzione".

I MONUMENTI IN ROSA dal 19 al 24 ottobre:

6 PORTE STORICHE grazie all'Assessorato Welfare e Sanità e a SILFI

ISTITUTO INNOCENTI grazie all'Istituto degli Innocenti e e a SILFI

TEATRO PUCCINI grazie al Teatro Puccini

ARNO (tratto di fronte al Tuscany Hall) grazie a Tuscany Hall e a Omikron

PALAZZO COMUNALE BAGNO A RIPOLI grazie al Comune di Bagno a Ripoli