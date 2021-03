Firenze: il bilancio di "Dona un albero"

Oltre 700 alberi regalati dai fiorentini alla Città e dedicati ai propri cari, superato il tetto dei 100mila euro

Sono 715 gli alberi ad oggi donati dai cittadini ai propri cari nell’ambito del progetto ‘Dona un albero’. A poco più di un anno dal lancio dell’iniziativa, l’assessorato all’Ambiente fa il bilancio dell’iniziativa che ha portato alla messa a dimora di 553 alberi sul totale dei 715, con i restanti che saranno tutti messi a dimora entro aprile, e a un totale di 107mila euro di donazioni. “Gli alberi donati fino al 28 febbraio saranno messi a dimora nella stagione in corso e quindi entro la metà di aprile - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, mentre per quelli che saranno donati dal 1 marzo in poi la piantagione ripartirà nella prossima stagione e quindi a partire da novembre. È stato un anno difficilissimo per l’emergenza sanitaria, che ha causato anche un rallentamento nella messa a dimora degli alberi donati a causa del blocco imposto dalle disposizioni nazionali anche a questo tipo di attività durante il periodo del primo lockdown. Per questo, i risultati raggiunti sono davvero significativi e il progetto Dona un albero può segnare un anno di grande partecipazione e interesse dei cittadini, che con le loro storie di affetto e memoria hanno scritto e continuano a scrivere una bellissima pagina verde per la nostra città”.