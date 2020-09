Firenze: corteo anarchico sui viali venerdì pomeriggio

Il concentramento alle 17 in piazza San Marco, alle 18 i manifestanti partiranno diretti alla Fortezza da Basso lungo il percorso che si snoderà da via La Pira, via La Marmora, viale Matteotti, piazza della Libertà, via Lorenzo Il Magnifico. Altri eventi in città, possibili ulteriori disagi alla circolazione

Venerdì pomeriggio sono in programma alcuni eventi che potranno causare disagi alla circolazione.

L’iniziativa più critica dal punto di vista del traffico è la manifestazione promossa dagli anarchici che toccherà anche i viali. Il concentramento dei partecipanti è previsto dalle 17 in piazza San Marco, alle 18 partirà il corteo diretto alla Fortezza da Basso lungo il percorso che si snoderà da via La Pira, via La Marmora, viale Matteotti, piazza della Libertà, via Lorenzo Il Magnifico fino all’arrivo alla Fortezza.

Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali, le ripercussioni dovrebbero essere più contenute e limitate al centro. Per l’iniziativa in piazza della Repubblica (inizio alle 18 e conclusione alle 19.30) la Questura ha richiesto l’adozione di una serie di provvedimenti di circolazione per motivi sicurezza e ordine Pubblico. In dettaglio dalle 14 scatteranno divieti di sosta in via Pellicceria e in via Brunelleschi e dalle 16 si aggiungerà anche il divieto di transito fino a via Tosinghi: per permettere l’uscita dei veicoli provenienti dal centro sarà quindi invertito il senso di marcia in via Porta Rossa tra via Pellicceria e piazza Davanzati. Nessun provvedimento in via Roma e via Calimala a meno di eventuali provvedimenti per problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Il secondo appuntamento prenderà in via sempre alle 18 (fino alle 21) in piazza Santissima Annunziata. Fino alle 21 sono previsti divieti di sosta e transito in via dei Fibbiai e via dei Servi (tra via degli Alfani e piazza Santissima Annunziata). La direttrice via della Colonna-via Battisti rimarrà transitabile ma solo per i mezzi pubblici. I veicoli privati provenienti da via della Colonna potranno utilizzare via della Pergola per accedere all’ospedale di Santa Maria Nuova, quelli in arrivo da piazza San Marco saranno deviati in via La Pira.