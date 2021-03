Firenze, confermato l'impegno massiccio del Comune per le piscine

​L'assessore Guccione ha incontrato il presidente di Federnuoto toscana Bresci

Un impegno massiccio dell'amministrazione per la manutenzione delle piscine. Lo ha confermato l'assessore allo sport Cosimo Guccione che questa mattina ha incontrato Roberto Bresci, confermato presidente del comitato regionale della Federazione italiana nuoto.

Quello di oggi è il quinto di una serie di appuntamenti settimanali con i rinnovati organismi sportivi del territorio per rinsaldare i rapporti di collaborazione e promuovere iniziative congiunte. In particolare, l'assessore Guccione ha illustrato gli interventi alla micropiscina dell'Isolotto, a quelle Iti, Don Minzoni e San Marcellino. Si è parlato anche della piscina Paganelli: con un investimento di oltre un milione di euro a Novoli nascerà un impianto all'avanguardia e grazie alla copertura telescopica apribile potrà essere fruibile anche d’estate.

"Considerato che le piscine, rispetto a tutti gli altri impianti sportivi, hanno maggiori costi di manutenzione e gestione - ha dichiarato l'assessore Guccione - chiederò ai vari enti di tutelare, nei prossimi bandi, questa particolarità".

L'assessore Guccione proseguirà, nelle prossime settimane, gli incontri con i vertici delle varie federazioni sportive rieletti per il quadriennio olimpico 2021-2024. La prossima settimana sarà la volta del Comitato regionale della Federazione di atletica leggera.