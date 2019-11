Firenze: concerto omaggio a Rossini nella chiesa di Santa Monaca

Mercoledì 13 novembre a cura di Utopia del buongusto

Omaggio in musica a Gioachino Rossini per il festival teatral - gastronomico “Utopia del Buongusto”. Mercoledì 13 novembre 2019 alle 21,30 nella Chiesa di Santa Monaca a Firenze (in via Santa Monaca 6), Italian Opera Florence presenta ‘Petite funerallie du plasir’. Con Leonardo Sagliocca, Alessandro Calamai, Ana Seixas, Laura Brioli, Valentina Rugolo, Marco Mustaro, Francesco Marchetti ed Elena Pinciaroli.

Alle 20,00 cena in luogo. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it.

Le cene iniziano alle 20,00. Gli spettacoli alle 21,30. Dopo ogni spettacolo verranno offerti al pubblico Vin Santo, cantuccini ed altri dolci. L'organizzazione consiglia vivamente di prenotare le cene con almeno un giorno di anticipo telefonando direttamente ai numeri dell’organizzazione. Cena (facoltativa) ore 20,00 – Euro 12,00 –Escluso eventi speciali. Inizio spettacoli ore 21,30 ad euro 8,00 escluso eventi speciali. Cena dello Chef (novità dal 2018). Si tratta di cene speciali firmate da uno chef, più ricercate e spesso a tema euro 20,00.