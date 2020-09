Firenze: colonna di fumo in centro

Vicino a Palazzo Strozzi hanno preso fuoco alcuni ciclomotori e motocicli in sosta. Potrebbe trattarsi di un atto doloso. Nardella: "Fatto gravissimo"

Incendio scooter in centro e Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio in piazza Davanzati. Le fiamme sono divampate su alcuni ciclomotori e motocicli in sosta, generando una densa colonna di fumo che si scorgeva anche da grande distanza. L'incendio, avvenuto a pochi metri dal locale notturno YAB, potrebbe essere doloso.

Il sindaco Nardella commenta così su Facebook: "L’incendio di questo pomeriggio vicino allo Yab è un fatto gravissimo. Le forze dell’ordine stanno già indagando e ovviamente come Comune garantiremo la massima collaborazione, a partire dall’utilizzo delle immagini delle telecamere. Appena ci saranno sviluppi vi informeremo".