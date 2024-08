Firenze: codice giallo per temporali e rosso per il caldo

Continua la morsa del caldo a Firenze con l’allerta da bollino rosso estesa fino a domenica 4 agosto. È quanto riporta il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute. E per domani il Centro Funzionale Regionale ha emesso, per la zona di allerta comprendente il Comune di Firenze, il codice giallo per il rischio di temporali forti nell’orario 11-18.

È stata infatti emessa allerta gialla dalla nostra sala operativa regionale per temporali forti sulle aree interne della Toscana nella giornata di domani sabato 3 agosto dalle ore 11 alle 18.Possibili temporali sparsi dalla tarda mattina e primo pomeriggio in trasferimento dalle zone orientali verso quelle occidentali. Cumulati medi in genere non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati, più probabili nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Per quanto riguarda il caldo, si ricordano alcuni comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Qui le info: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=5234&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto