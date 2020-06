Firenze: Centri estivi al via dal 15 giugno, collaborano le società sportive

Mozione Pd approvata mozione dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dai consiglieri del Partito Democratico Barbara Felleca, Nicola Armentano, Fabio Giorgetti e Benedetta Albanese che riconosce l'importanza delle società sportive fiorentine nella organizzazione dei centri estivi 2020.

“Insieme ai consiglieri Armentano, Giorgetti e Albanese, che hanno firmato con me la mozione, vogliamo dare un segnale importante perché – spiega la consigliera del Partito Democratico Barbara Felleca – l’emergenza Covid-19 ha azzerato qualsiasi tipo di attività relazionale sociale sportiva. E i nostri bambini sono rimasti da un giorno all'altro tutti a casa, privati della loro quotidianità fatta di scuola, sport e attività ludiche; privati della possibilità di socializzare e relazionarsi con i coetanei, elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo psico fisico. E poiché dal 15 giugno partiranno i centri estivi, con tutte le prescrizioni imposte dall'emergenza, crediamo che quest’anno più che mai– conclude la consigliera Barbara Felleca – il lavoro del mondo dello sport sia indispensabile proprio per restituire ai ragazzi movimento, salute e socialità, recuperando così il loro spazio fondamentale di crescita sana”.