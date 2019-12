Firenze: Capodanno col sole ma la notte sarà sotto zero

Per almeno una settimana proseguirà l'attuale trend con giornate piuttosto riscaldate e temperature massime sugli 11-12 gradi e notti fredde con punte di -2, -3 come quella prevista tra oggi e domani lunedì 30 dicembre

Splende il sole sulla fine dell'anno a Firenze ma attenzione alla notte, sarà sempre attorno allo zero o anche sotto: ad esempio tra oggi e domani 30 dicembre la minima notturna in alcune zone metropolitane potrebbe scendere fino a -3 gradi.

Nella nostra zona per almeno una settimana proseguirà l'attuale trend con giornate riscaldate e temperature massime sugli 11-12 gradi e notti fredde con punte molto basse.

A Firenze continua il servizio di accoglienza invernale, attivo dal 2 dicembre scorso. Le principali strutture messe a disposizione dal Comune per il servizio sono due: l’immobile dell’Orologio e la Foresteria Pertini a cui si aggiungono i posti offerti dalla Caritas per ora a San Martino a Scandicci. Il Comune sta provvedendo alla ricerca di ulteriori soluzioni, sempre in stretta collaborazione con la Fondazione Solidarietà Caritas per poter garantire protezione contro le basse temperature invernali.

I cittadini che vedono senza dimora in strade e giardini possono fare segnalazioni all’assessorato al Welfare inviando un’e-mail all’indirizzo assessore.vannucci@comune.fi.it oppure telefonando in assessorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, al numero 055/2769144. Dalle 17 in poi e nei fine settimana è possibile effettuare le segnalazioni all’Albergo popolare allo 055/211632.

Tra i problemi possibili con l'arrivo del gelo c'è quello della possibile rottura dei contatori dell'acqua: a tale riguardo Publiacqua ricorda e raccomanda a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo. Il Numero Verde Guasti è 800 314 314.