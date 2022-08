Firenze: al via la consegna dei tesserini venatori

Al via la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2022-2023 nel Comune di Firenze. Da mercoledì 10 agosto, agli Sportelli al Cittadino U.R.P. dei Quartieri 2, 3 e 4.

Il ritiro del tesserino cartaceo, da effettuare solo su appuntamento rivolgendosi al Contact Center 055055 o tramite i link riportati in fondo, potrà avvenire il martedì, il mercoledì e il giovedì con orario 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17, nei seguenti uffici comunali:

Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 2, Villa Arrivabene, in piazza Alberti 1/a, per i residenti nel Quartiere 2 (Campo di Marte).

Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 3, in Via Tagliamento 4, per i residenti nel Quartiere Quartieri 1 (Centro Storico) e 3 (Gavinana e Galluzzo).

Sportello al Cittadino - U.R.P. del Quartiere 4, Villa Vogel, in via delle Torri 23, per i residenti nei Quartieri 4 (Isolotto e Legnaia) e 5 (Rifredi).

Si segnala in particolare che per il ritiro bisogna presentarsi con il “documento per richiedere il tesserino venatorio” compilato, ma può essere delegata altra persona utilizzando il modulo “delega per il ritiro del tesserino venatorio”.

Si rammenta comunque che è possibile evitare il ritiro agli Sportelli con l’utilizzo dell’App TosCaccia, valida alternativa al tesserino cartaceo (e scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android e iOS): l’uso di tale App sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo per l’annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti, nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L’utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Tutte le novità circa l’utilizzo esteso del Tesserino Venatorio Digitale sono consultabili al seguente link della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/applicazione-toscaccia-specifiche-per-l-utilizzo-del-tesserino-venatorio-digitale

Per la prossima stagione venatoria 2022/2023 verrà autorizzata con specifica delibera regionale la preapertura anticipata della caccia in data 1° settembre.

Solamente previo rilascio di tesserino venatorio mediante l’App “TosCaccia” (e non mediante il tradizionale tesserino cartaceo) saranno consentite le seguenti attività venatorie:

effettuare la giornata di preapertura (1 settembre 2022) a Tortora Selvatica, Piccione e Storno

prelevare la specie Tortora Selvatica dal 18 settembre al 31 ottobre 2022;

prelevare la specie Piccione (Columba livia forma domestica) in deroga dal 18 settembre 2022 fino al 30 gennaio 2023.

Anche per quest’anno, per il ritiro dei tesserini, l’Amministrazione Comunale si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie Arci Caccia, Federcaccia e Anuu Migratoristi. (s.spa.)

Questi i link per procedere alla prenotazione:

Quartiere 2:

https://servizi.055055.it/flores-frontoffice/#/FIRENZE/reservation/new/DRY1E

Quartiere 3 (per i residenti del Quartiere 1 e del Quartiere 3):

https://servizi.055055.it/flores-frontoffice/#/FIRENZE/reservation/new/DXVLE

Quartiere 4 (per i residenti del Quartiere 4 e del Quartiere 5):

https://servizi.055055.it/flores-frontoffice/#/FIRENZE/reservation/new/GYVXG