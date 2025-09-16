Firenze: 140.000 euro per il manager del traffico

Firenze, 16 settembre - "Palazzo Vecchio retribuirà con 139.000 euro un ingegnere, nominato consulente della Mobilità. E' una spesa inutile, con tutte le professionalità che ci sono a Palazzo Vecchio, che bisogno c'era di questa ulteriore consulenza esterna? Oltretutto, il sindaco ha commissariato, nei fatti, l'assessore alla Viabilità Andrea Giorgio, e ha ammesso implicitamente il fallimento totale delle politiche sul traffico dell'amministrazione da lei guidata". Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi.

"Con oltre 200 cantieri aperti contemporaneamente, e l'apertura improvvisa di nuovi lavori con conseguente chiusura di strade e ponti - sottolineano Stella e Locchi - Firenze è in preda al caos più totale, con disagi continui, traffico e code. Questa situazione sta anche causando danni alle attività commerciali situate nelle aree interessate dai cantieri. Sono numerosi i commercianti e ristoratori che ci stanno contattando, hanno perso tantissimi clienti e stanno pensando di chiudere le loro attività fino a quando i lavori non saranno terminati".

"Ha ragione il Presidente della Commissione Controllo Bambagioni quando pone il tema di chi decida sulla multiutility: il Comune ha scelto di derogare ai manager, che poi non sono nemmeno professionisti di carriera, ma dei nominati politici improvvisatisi manager" nota, Massimo Sabatini, consigliere comunale della Lista civica Eike Schmidt e candidato al Consiglio regionale con "È ora!" per Tomasi presidente a Firenze "Sembra proprio che la politica cittadina abbia abdicato al suo compito di indirizzo e di controllo, e non solo sulla multiutility. Vedi il traffico: per la giunta è stato appena messo il pilone di sostegno alla mobilità con un un manager esterno, che costerà 169 mila euro annui. Poi lo Stadio, altro campo, dove l'orizzonte è fosco e dove chi ha la delega, la sindaca, rinvia da mesi". "Dobbiamo forse attenderci un altro manager strapagato per riuscire a capire come finire lo Stadio?"